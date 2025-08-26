Promozione. Il Pietrasanta di Tocchini fa le prove. Ma col Capannori esce sconfitto 4-2

Il Pietrasanta che si appresta ad affrontare la stagione di Promozione è stato sconfitto sabato in amichevole dal Capannori (che milita in categoria inferiore: in Prima). Il risultato finale è stato di 4-2 per i biancorossoneri lucchesi, trascinati da un super Riccardo Benedetti (doppietta per lui) che si conferma stella del mercato estivo di Prima come Da Pozzo-Bruzzi alla Carrarese Giovani e Marinai-Brega al Capezzano Pianore.

Il Pietrasanta è stato così schierato inizialmente dal nuovo tecnico Leonardo Tocchini, provando il modulo 4-2-3-1: Pucciarelli (2006) in porta; Dal Pino-Coselli-Laucci-Della Pina linea difensiva; Granaiola-Aquilante coppia mediana; Mirco Ricci-Szabo-Sacchelli (2006) terzetto sulla trequarti dietro la prima punta Gabriele Ceciarini. Poi nel secondo tempo girandola di cambi e variazione anche nello sistema di gioco, passando al 4-3-1-2. I gol biancocelesti erano stati dei due ex Camaiore Ricci e Granaiola (su rigore).

Intanto c’è la data della presentazione ufficiale della squadra davanti ai suoi tifosi. L’evento avverrà lunedì 1 settembre nel contesto di ’Marina Eventi’, a Tonfano, la sera a partire dalle 21.30. Nel frattempo è già stata avviata la campagna abbonamenti biancoceleste: 120 euro per le 15 gare casalinghe (gratis per under 14 e disabili oltre il 50%). Si può prenotare presso la sede pietrasantina al campo “Marco Pedonese“ in via Giacomo Leopardi a Marina di Pietrasanta (info al 345 5330465 oppure al 366 1135822), presso la Farmacia Tessari in piazza Giosuè Carducci 4 nel centro di Pietrasanta o anche al Ristorante Bar Mamma Enza in via del Pagliaio 104 (che è il locale di famiglia del direttore sportivo biancoceleste Simone Baldacci).