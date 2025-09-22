Promozione. Il Pietrasanta getta al vento un’occasione d’oro. Resta in dieci e subisce il pareggio nel finale

pietrasanta

2

san marco avenza

2

PIETRASANTA: Gega, Laurini, Laucci, Granaiola, Bartoli, Da Prato, Szabo, Isola, Ceciarini (60’ Remedi), Ricci (80’ Mancini), Sacchelli (77’ Sessa). All. Tocchin.

SAN MARCO AVENZA: Mariani, Gambogi (76’ Gassani), Bonuccelli, Granai (65’ Martinelli), Pieroni, Rouiched, Lazzini, Bordin, Ballani (53’ Rizzari), Benedetti (84’ Bondielli), Verona (74 Pasquini). All. Putti.

Arbitro: Sow di Pistoia.

Reti: 9’ Lazzini, 32’ Da Prato, 62’ Granaiola (rigore), 83’ Lazzini.

Note: spettatori 150 circa. Espulsi: al 77’ Laurini per proteste. Ammoniti: Bonuccelli, Benedetti, Sacchelli, Da Prato.

PIETRASANTA – Il Pietrasanta raccoglie un pareggio per 2-2 contro il San Marco Avenza, un risultato misero per quello visto in campo. Infatti, i padroni di casa dopo aver regalato la prima rete ed essere riusciti a ribaltare il punteggio, non sono riusciti a chiudere la gara sul 3-1, nonostante almeno 3-4 occasioni propizie. Troppi elementi negativi messi insieme contro un avversario tonico che non ha mollato di un centimetro anche quando la gara sembrava persa.

Al 9’ la San Marco Avenza va in vantaggio grazie al sinistro di Lazzini che sfrutta uno svarione della retroguardia biancoceleste. Al 32’ il Pietrasanta pareggia: Granaiola pennella su punizione per l’accorrente Da Prato che di destro mette dentro.

Nella ripresa è un altro Pietrasanta, le occasioni non mancano, un po’ di imprecisione e un Mariani decisivo in due circostanze impediscono al Pietrasanta di chiudere la gara. Al 62’ Granaiola su rigore firma il 2-1. Il palo al 70’ di Remedi al termine di un’azione magistrale segna la svolta della gara. Al 77’ viene espulso Laurini per proteste, il San Marco prende coraggio e metri. E all’83’ pareggia grazie al colpo di testa di Lazzini, il migliore dei suoi per distacco, sul traversone di Gassani. Nel concitato finale il risultato non cambia.

Andrea Bazzichi