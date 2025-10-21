Promozione Il Pietrasanta ha il miglior attacco. Forte con la difesa solida, ma tanti infortunati
In Promozione il Pietrasanta ed il Forte dei Marmi si confermano in salute tra le big del torneo: per entrambe domenica è arrivata una vittoria che le conferme in alta classifica. Il tutto in vista del derbyssimo che sarà anticipato a sabato (25 ottobre) allo stadio “Necchi-Balloni“ alle 15.30.
Qui Pietrasanta. Netto 4-0 col Casalguidi al “Pedonese“ per i biancocelesti di Leonardo Tocchini che sin qui sono imbattuti in campionato (4 vittorie e 2 pareggi in 6 giornate) e soprattutto hanno il miglior attacco in assoluto di tutti i tre gironi della Promozione Toscana (con 17 reti). Il capocannoniere è Alessandro Remedi coi suoi 5 gol: responsabilizzato anche dalla fascia di capitano, il puntero viareggino è reduce da una super tripletta! Ora si attendono i gol anche dell’"Alligatore" Gabriele Ceciarini, tornato titolare là davanti dopo l’infortunio del numero "10" Mirco Ricci.
Qui Forte. Bene i risultati con la 2ª vittoria di fila senza prendere gol per gli squali di Yuri Papi che hanno la seconda miglior difesa con 4 gol subiti, dietro solo alla solitaria capolista LampoMeridien (2 reti prese). Ma preoccupano i guai fisici ai ginocchi di Zambarda e Federico Mengali oltre al problema muscolare capitato a Mattia Papi: saltano il derby?
