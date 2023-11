Promozione. Il Pietrasanta la ribalta nel finale. Un successo tutto cuore e grinta

MARINA DI PIETRASANTA – Il pietrasanta sul fil di sirena vince 2-1 contro il San Marco Avenza una partita che a un quarto d’ora dalla fine sembrava irrimediabilmente compromessa. Dapprima l’inerzia sembrava a favore dei padroni di casa, poi tutto sembrava volgere per gli ospiti che hanno sprecato la palla del 2-0. Tre gol di pregevole fattura sono stati il corredo di una gara avvincente. Al 23’ Sessa, un 2006 assai interessante, vede il suo sinistro salvato sulla riga da Zuccarelli. Al 30’ un gol di Sessa viene annullato al Pietrasanta che ha da recriminare.

Nella ripresa al 52’ l’occasione grossa l’hanno gli ospiti: rigore calciato da Conti, ma Mariani è perfetto nell’intuizione e devia in sicurezza. Le due squadre vogliono vincere. Al 72’ Maggiore da 35 metri da posizione defilata trova una rete da raccontare ai nipoti, il destro di rara precisione battezza il palo e finisce dentro. In contropiede al 79’ Mancini davanti al portiere spreca il 2-0. Non passa che un attimo, e il Pietrasanta pareggia al 80’ grazie ad un tiro dalla distanza di Salini. Nei minuti finali, salta il centrocampo su ambo i fronti, un attacco dopo l’altro. Fino all’ultimo secondo, quando Pardini crossa dalla sinistra e Mengali con la punta del piede incrocia sul palo opposto, è il 2-1 finale.

Andrea Bazzichi