Promozione Il Pietrasanta rallenta e perde la vetta. Il Forte si gode ’Barso’, ’Zamba’ e il baby Mengali

In Promozione torna subito al successo il Forte dei Marmi dopo il passo falso di Lamporecchio mentre stavolta chi rallenta è il Pietrasanta, che resta sì imbattuto in campionato ma perde la vetta (dove adesso restano a braccetto Lampo Meridien e lo stupefacente Cubino) avendo fatto un pareggio che sa tanto di brodino a San Piero a Sieve.

Il Forte dei Marmi raccoglie 3 punti di platino contro una diretta concorrente nella lotta al titolo. Determinanti sono state le giocate risolutive dei super-colpi del mercato estivo: gli ex Camaiore Barsottini (autore di una parata pazzecsa) e Zambarda (che tiena la difesa... e poi segna pure un gol da urlo su punizione da metà campo). Continua invece il momento no di Federico Mengali, che non si sblocca (ha sbagliato pure un rigore). Mentre l’altro Mengali, il 2008 Matteo, continua a stupire segnando gol pesanti.

Il Pietrasanta non ha giocato al suo meglio nella trasferta fiorentina, pagando anche le assenze concentrate in difesa (erano out i terzini titolari Laurini e Della Pina, oltre a Fioretti). I biancocelesti di Tocchini stavolta sono stati poco lucidi e puliti sbagliando approccio.