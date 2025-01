Promozione. Il Pietrasanta ritrova Mattiello, il Forte Tedeschi

Deve essere la domenica dell’immediato riscatto per le due formazioni versiliesi di Promozione che in questa 19ª giornata (quarta di ritorno) sono entrambe chiamate a reagire dopo i rispettivi tonfi esterni di domenica scorsa senza segnare.

Qui Pietrasanta. Allo stadio Comunale “XIX Settembre“ arriva il Cubino e per l’occasione Giuseppe Della Bona recupera tutti gli infortunati di lungo corso: Mattiello, Laurini e Da Prato. Da valutare però le tempistiche del loro impiego. La brutta notizia invece è arrivata nell’allenamento del venerdì sera dove si è fermato il difensore centrale Terigi, che è in forte dubbio per oggi. La certezza poi è che come "quota" dietro ci sarà il 2007 Romanelli, rispolverato in difesa data l’assenza del titolare 2005 Bartoli. Mattiello dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, probabilmente in attacco (dove sono destinati alla panchina iniziale Bruzzi e Falorni). Dirigerà Sara Foresi di Livorno, coadiuvata da Lorenzo Dario Puccini di Pontedera e da Pierpaolo Braga di Pisa. Dopo la sconfitta 2-0 nello scontro diretto a San Giuliano che, in 11 contro 10, ha fatto perdere la testa della classifica al Pietrasanta... oggi sono obbligatori i 3 punti per i biancocelesti che non hanno scuse.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 2 Romanelli (2007), 5 Da Prato (Laurini), 3 Laucci; 7 Szabo, 6 Aquilante, 4 S. Ceciarini (C), 8 Biagini, 11 Della Pina; 9 A. Remedi, 10 Mattiello (Falorni).

Qui Forte dei Marmi. Dopo la batosta 4-0 a Cerreto Guidi (prendendo tutti i gol già nel primo tempo), gli squali di Luca Cagnoni (che sconta l’ultima domenica fuori della sua lunga squalifica a tempo: in panchina ci sarà ancora Paolo Malfanti) ospitano al “Necchi-Balloni“ il Montecatini. Arbitrerà Gregorio Maria Manduzio di Livorno, coi guardalinee Ilona Chernenkova di Piombino e Ardit Perndojaj di Firenze. Out il lungodegente Lossi e anche il jolly DelSoldato.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 5 Gentile (2005), 2 Credendino, 6 Rocchiccioli, 3 Arcidiacono (2007); 4 Papi, 8 Bresciani; 11 N. Sodini, 10 Rodriguez, 7 Tedeschi (C); 9 Maggi.