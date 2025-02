Promozione. Il Pietrasanta torna primo ma Della Bona è una furia per l’atteggiamento dei subentrati

Più contento per essersi ripreso la vetta o più scontento per i 3 gol presi dall’ultima in classifica nel quarto d’ora finale di una gara che stava conducendo 4-0? A questa domanda risponde l’allenatore Giuseppe Della Bona, che deve “psicanalizzare“ il suo Pietrasanta. "Sul 4-0 già all’intervallo la partita è morta e finita – tuona Della Bona – tant’è che a circa metà del secondo tempo poi ho tolto quei giocatori che tirano sempre la carretta così da farli rifiatare, dando al contempo l’opportunità di mettersi in mostra a coloro che stavano giocando poco o mai. Sul 4-0 pensavo di potermelo permettere... e invece mi sbagliavo. In 4 dei 5 subentrati ho visto un atteggiamento sbagliato quando sono entrati in campo. Cose così non saranno più tollerate. Di qui in avanti le chance sono finite per tutti. Il campionato adesso entra nel vivo e non si può più sbagliare. I margini di errore sono ridotti al minimo". "Siamo chiaramente contenti che ci siamo ripresi la vetta – conclude Della Bona – però la sofferenza finale col Viaccia mi ha fatto imbestialire". Tra le note positive del Pietrasanta c’è la doppietta di Elia Bruzzi (che sale così a 9 sigilli stagionali), l’eurogol da fuori area del centrocampista 2003 Alessandro Aquilante (migliore in campo ed 11° marcatore diverso del Pietrasanta in campionato) e la terza segnatura consecutiva del sorprendente difensore-goleador Giacomo Laucci. I biancocelesti ora sono tornati in testa, con 47 punti, agganciando la Real Cerretese (sconfitta 1-0 a Larciano) e staccando a +2 il San Giuliano (fermato sull’1-1 dall’Urbino Taccola).