PROMOZIONE. Il Pieve Fosciana affonda anche a Cerreto

REAL CERRETESE: Battini, Tolaini, Grasseschi, Meucci, Michelotti, Mordaga, Fedi, Cerboni, Melani, Bouhafa, Menconi. (A disp.: Nigro, Pagliai, Lamberti, Tramacere Falco, Lapi, Nieri, Fioravanti, Pisano, Masoni). All.: Petroni.

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Pietrazzini, Pieroni, Matteoni, Turri, Giunta, Telloli, Orsetti, Febbrai, Ghiloni, Bertellotti. (A disp.: Velani, Valdrighi, Tardelli, Mazzei, Lombardi, Cavani, Balducci). All.: Martinelli.

Arbitro: Carnevali di Livorno.

Reti: 55’ e 90’ Bouhafa, 70’ Fedi, 85’ Melani.

CERRETO GUIDI - Neanche il cambio di allenatore in settimana ha portato la scossa che si sperava in casa del Pieve Fosciana. Anche se gli uomini di Martinelli hanno tenuto testa per un’ora alla più quotata avversaria. Il 4-0 finale, infatti, è maturato tutto nella ripresa, con il risultato che si è sbloccato al 5’ con la solita rete del bomber locale Bouhafa. Al 70’ ci pensa Fedi a raddoppiare, mentre all’80’ è Melani a completare la splendida giornata del tridente offensivo "mediceo", segnando il tris. A calare il poker tocca ancora a Bouhafa proprio allo scadere.

Simone Cioni