Promozione. Il Pieve Fosciana non vuole mollare. Arriva la Larcianese

Alla ricerca della prestazione, nonostante una situazione di classifica disperata, con la voglia di non mollare, seppure la retrocessione sia sempre più vicina: questo lo stato d’animo del Pieve Fosciana che riceve la forte e quotata Larcianese, per dare tutto e per cercare di non perdere anche le residue speranze. A salire a San Romano in Garfagnana un avversario scomodo, fatto di calciatori di buona levatura, costruito per un torneo di vertice e scivolato ai margini della zona play-off, l’obiettivo minimo dei viola pistoiesi, presumibilmente tosti e compatti per portare a casa i tre punti.

Ma la squadra di Daniele Martinelli non ci sta: l’allenatore viareggino vuole il massimo dai suoi ragazzi che, dopo il passaggio a vuoto del turno infrasettimanale, hanno disputato una discreta gara sul campo del Settimello, conquistando quel punto utile soprattutto per il morale. Prestazione e applicazione tattica: questi sono gli imperativi della compagine pievarina che si presenta praticamente in formazione-tipo per dire ancora la sua, nonostante i numeri dimostrino limiti evidenti, sia tecnici che caratteriali. Per sfatare ciò che dice una classifica implacabile, i garfagnini dovranno mettere in campo le giuste motivazioni, pur con tutte le difficoltà del caso. Situazione disperata: ma non molla il Pieve Fosciana, mestamente ultimo, ma con l’intenzione di giocare ogni partita al massimo delle proprie possibilità, come sottolineato nei giorni scorsi dalle parole dell’allenatore Daniele Martinelli. Si gioca domani, alle ore 15.

Flavio Berlingacci