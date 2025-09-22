Promozione. Il Ponte va di rigore. Espugnato Montelupo. Biancorossi in testa

MONTELUPO

MONTELUPO Lensi; Cintelli, Cupo, Tremolanti, Corsinuovi, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni, Ndaw, Cerroni. A disp. Boretti, Pucci, Marrazzo, Chelini F, Lelli, Celestre, Fermaca, Caparrini, Tersigni. All. Lucchesi

PONTE BUGGIANESE Calu; Lici, Grasseschi, Fanti, Chelini S, Palmese, Fruzzetti, Rosati, Mhilli, Viola, Rugiati. A disp. Matteucci, Cirasella, Bandoni, Sanzone, Bellandi, Musteqja, Fiumicino, Cantini, Bicchieri. All. Falivena

ARBITRO Correnti di Piombino

MARCATORE 28’ Viola su rig.

Il Ponte Buggianese centra un altro successo. La formazione biancorossa batte infatti per 1-0 il Montelupo, grazie al calcio di rigore trasformato in gol da Viola. Gara non semplice per il Ponte, che schiera la migliore formazione possibile dopo il 4-0 imposto al Settimello al termine della prima giornata di campionato. Dopo alcune schermaglie ed azioni pericolose create da una parte e dall’altra, passa in vantaggio la squadra allenata da mister Falivena: al 28’ parte un lungo spiovente in area di rigore del Montelupo, su cui si avventa come un falco Rugiati, che viene steso. Il signor Correnti di Piombino assegna alla squadra biancorossa il rigore, trasformato con freddezza in gol da Viola. Nella ripresa il forte caldo che ha imperversato in questi giorni, si è fatto sentire, e le azioni di gioco in campo non sono state fluide come nel primo tempo. È venuta però fuori la grinta della squadra di casa, che ha cercato di spingere, per ottenere il pari. I pontigiani comunque hanno tenuto, difendendo i tre punti e la momentanea vetta del campionato.

Simone Lo Iacono