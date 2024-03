Promozione: il progetto. Il Castelnuovo lancia una scuola di tecnica. Grassi è il "maestro»

Il Castelnuovo ha lanciato un nuovo progetto rivolto ai giovani e giovanissimi: una scuola di tecnica calcistica gestita da Gigi Grassi, per tornare ad essere il polo calcistico di tutta la Valle.

Si tratta di un progetto inedito per la Garfagnana e la Valle del Serchio: la creazione di una scuola di tecnica calcistica che sarà gestita in prima persona da Luigi Grassi, calciatore della prima squadra e dirigente del settore giovanile, con una lunghissima carriera di alto livello nel calcio professionistico. Il processo di evoluzione, iniziato con la ripartenza societaria nella scorsa estate, pone due tasselli fondamentali: quello della nuova figura di responsabile del settore giovanile, con Andrea Venturi e questo di una scuola di tecnica. Grassi metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie capacità tecniche ai bambini e bambine, ragazzi e ragazze.

La scuola sarà rivolta sia ai propri tesserati che ai giovani atleti e atlete che vorranno perfezionare il proprio livello calcistico, tecnico e coordinativo. La società crede molto in questo percorso di specializzazione per i propri atleti e non, in quanto ritiene che, nella disponibilità del rinnovato impianto che adesso il Castelnuovo ha, ci siano tutti i presupposti per lavorare sulla definizione individuale di tutti i ragazzi e ragazze. In seguito verranno comunicate le modalità tramite le quali i non tesserati potranno accedere a questa novità. La dirigenza del Castelnuovo, a partire dal "dg" Emanuele Vichi e dal "dt" Toni Carruezzo, punta molto sul progetto.

Dino Magistrelli