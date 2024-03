Promozione - il punto. Bondi: "Castelnuovo, ora non ti scoraggiare»

La squadra del Viaccia di Prato, quest’anno, per il Castelnuovo è un avversario veramente ostico, con sconfitta all’andata e pareggio domenica al "Nardini". Insomma, veramente una… viaccia quella su cui si sono imbattuti i gialloblu che cercavano punti preziosi per rimanere attaccati alla zona play-off. Ma, come si è detto, a rovinare i piani della squadra di Massimiliano Pisciotta ci si sono messi i pratesi di Ambrosio. Così, oggi, il Castelnuovo si trova all’ottavo posto, da solo con 38 punti (frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e anche 7 sconfitte), a cinque dalla zona play-off, con la coppia Casalguidi-Cerretese e con sei punti di vantaggio sulla zona play-out, sulla coppia Viaccia-San Marco. Comunque, per ora, la situazione appare sotto controllo; ma troppi punti sono stati scialacquati negli ultimi tempi. Da tenere anche presente che, tra il Castelnuovo e la zona play-out, ci sono soltanto tre squadre: San Piero a Sieve, Luco e Monsummano.

"Camaiani e compagni – ha commentato a fine partita il presidente Francolino Bondi – non hanno trovato lo spiraglio giusto. Era importante vincere, lo so e il pari non ci soddisfa, ma non dobbiamo arrenderci e neppure scoraggiarci".

Intanto tutti i tifosi gialloblu inviano gli auguri di pronta guarigione ad Alessandro Vichi, papà del direttore generale del Castelnuovo, Emanuele e l’auspicio di vederlo presto con loro al "Nardini" a sostenere la squadra. Chi viaggia alla grande è, invece, la formazione femminile in Promozione, allenata da Flavio Bechelli, seconda in classifica.

Dino Magistrelli