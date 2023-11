Promozione, il punto. Marsili ha ritrovato il suo GabicceGradara:: "Vittoria autorevole, abbiamo tenuto duro»

Momento no per alcune delle otto provinciali impegnate nel campionato di Promozione. La Fermignanese esce sconfitta dal derby di Gabicce e si fa raggiungere in vetta dalla Portuali Dorica vittoriosa sul campo del S.Orso. Una graduatoria che dopo 8 giornate presenta una forbice tra la testa e la coda di 12 punti. Nessun pareggio, solo vittorie nell’ultimo weekend.

I numeri. Prime vittorie per la Castelfrettese con il Vismara e per il GabicceGradara. La difesa più perforate del girone (16 gol) è del Villa San Martino, unica senza successi. Per il S.Orso seconda sconfitta consecutiva (terza stagionale). I Portuali Ancona e la Biagio Nazzaro vantano l’attacco più prolifico (16 gol). La Castelfrettese è la più votata ai pareggi (6). Tra le tre doppiette della giornata da rilevare quella di Alessandro Bucefalo della Pergolese che ha permesso alla ‘Volante’ di aver partita vinta contro il Villa San Martino. Esulta il GabicceGradara: "Tre punti meritati – dice il presidente Marsili – dopo una gara di carattere contro un avversario organizzato e di grande valore e con un numeroso pubblico. La squadra ha tenuto duro, non ha subìto gol e ha mostrato buone trame. Abbiamo recuperato due giocatori importanti come Bartolini e Grandicelli, peccato per l’espulsione di Costantini. È chiaro che non abbiamo risolto i problemi, questo è un primo passo. Dobbiamo dare continuità già a Barbara".

Marcatori: 8 reti Montagnoli (Biagio Nazzaro), 5 Costantini (Gabicce Gradara), 4 Beta (Castelfrettese), Donati (S.Orso), Nardone (Barbara), De Marco (Portuali Dorica) e Renzi (Vismara). Il capocannoniere Montagnoli classe 1997 ha militato prima della Biagio Nazzaro in diverse compagini, tra cui Como e Ancona.

La squadra della settimana. 1) Tavoni (Portuali Dorica), 2)Ballotti (Vismara), 3)Cenciarini (Valfoglia), 4) Morganti (A.Marotta Mondolfo), 5) Simone (Castelfrettese), 6)Serpicelli (Barbara Monserra), 7) Rinaldi (Osimo Stazione), 8)Tartaglia (Villa San Martino), 9)Costantini (Gabicce Gradara), 10)Montagnoli (Biagio Nazzaro),11) Bucefalo (Pergolese). All. Guiducci (Pergolese). Arbitro Bartomioli di Pesaro (Osimo Stazione-Marina).