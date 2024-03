PROMOZIONE - IL PUNTO. Martinelli: "Il Pieve Fosciana lotterà sino alla fine»

Situazione disperata, ma non molla il Pieve Fosciana, mestamente ultimo, ma con l’intenzione di giocare ogni partita al massimo delle proprie possibilità, come trapela dalle parole dell’allenatore Daniele Martinelli. "Cerchiamo – ha affermato – sempre la prestazione, come sul campo del Settimello, dove abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, sciupando, però, diverse occasioni per vincere. Siamo andati sotto in avvio, poi – spiega il trainer – abbiamo giocato solo noi, creando molto, riuscendo a paregggiare, ma, pur con i nostri soliti limiti, non siamo stati capaci di vincere la partita".

"Questo punto in trasferta comunque ci può stare – puntualizza il tecnico viareggino – : è nella partita casalinga nel turno infrasettimanale contro il San Piero a Sieve che non abbiamo giocato secondo le nostre caratteristiche; è lì che è mancata la prestazione e di questo mi dispiace molto, mentre, sul terreno del Settimello, ripeto, abbiamo disputato una buona gara".

Il momento rimane, quindi, difficilissimo per i garfagnini: compito arduo anche trovare le giuste motivazioni, in un finale di stagione dove, però, i biancorossi vogliono far vedere buone cose, anche in ottica futura. E, domenica prossima, a salire a San Romano Garfagnana sarà la Larcianese, avversario forte e blasonato, contro cui il Pieve Fosciana cercherà di mettere in campo orgoglio e determinazione per fare risultato.

Flav. Berl.