PROMOZIONE - il punto. Moretti: "Marginone. Troppo nervosismo e troppi errori»

Contro l’Urbino Taccola per il Marginone è arrivata una sconfitta di misura. "Abbiamo commesso troppi errori – ha commentato Moretti –. Purtroppo non siamo stati cinici al momento giusto. Cortesi non è riuscito a trasformare il rigore e non siamo nemmeno riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Poi ci siamo fatti prendere dal nervosismo ed anche noi siamo rimasti in nove. Non possiamo concedere certe disattenzioni difensive, perché, alla fine, gli avversari ne approfittano e ti puniscono, come successo domenica. Dispiace perché potevamo, comunque, pareggiarla, ma dobbiamo cercare di rimanere più concentrati e continuare a lavorare come stiamo facendo".

"La strada per la salvezza – dice Moretti – è ancora lunga ed abbiamo ancora tutte le carte in regola per farcela. Dovremo lottare fino alla fine, ma questo non ci spaventa assolutamente: siamo preparati. Ma dobbiamo cercare di commettere meno errori possibili e rimanere sempre concentrati, provando a sfruttare tutte le occasioni che ci possono capitare. Adesso cercheremo subito di analizzare gli errori e ripartiremo subito alla ricerca del risultato positivo contro la Real Cerretese. Sappiamo che non sarà assolutamente una sfida facile, contro la seconda in classifica, ma noi non vogliamo partire battuti a priori, cercheremo di fare la nostra partita, provando a giocare in maniera più attenta".

Con la sconfitta casalinga contro l’Urbino Taccola il Marginone rimane fermo in classifica al quart’ultimo posto, con 17 punti.

Alessia Lombardi