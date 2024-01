Promozione, il punto sul campionato. Il dg Rossi: "Valfoglia bravo, cinico e fortunato»

Al Vismara (foto) c’è voluto il "Tonino Benelli" per ottenere la prima vittoria casalinga della stagione con il Portuali di Ancona (2-0). Ma un altro importante successo è arrivato dal Villa San Martino (penultima) vincente (2-0) sul quotato Marina. Giornata molto positiva anche per il Valfoglia (1-4) a Fermignano e per il S.Orso a Mondolfo (1-2) e buon pareggio della Pergolese a Castelferretti. Pomeriggio buio per la Fermignanese, per l’Atletico Mondolfo Marotta e per il Gabicce Gradata caduto a Moie (3-0) e che per via dei risultati delle squadre alle spalle vede complicarsi la lotta salvezza: 6 sono in sofferenza nel raggio di 3 punti. Ritornando in alto dalla prima a scendere nella forbice di 9 punti ci sono 9 squadre.

I commenti. Il diesse del Gabicce Gradara Filippo Cipriani ha così commentato la sconfitta a Moie: "La partenza è stata ottimale, siamo entrati bene in partita, ma dopo il primo gol in cui ci abbiamo mezzo lo zampino, la squadra si è smarrita perdendo sicurezza e fiducia e tutto è diventato più difficile. Il raddoppio ha di fatto chiuso la contesa. Bravo il Moie, noi dobbiamo lavorare. Alle spalle hanno fatto punti anche Vismara e Villa San Martino e la Castelfrettese, per cui il nostro compito se possibile si è ancora di più complicato. La cosa positiva è che Bartolini, Tombari e Domini sono rientrati e la rosa ritrova pedine preziose e ora aspettiamo anche Franca e Morini e il nuovo portiere che prenderà il posto di Cappuccini. Possiamo farcela".

Il mister del S.Orso Pierangelo Fulgini: "Con il Mondolfo non abbiamo fatto una buona prestazione ed abbiamo vinto mentre con il Fabriano meriavamo noi e abbiamo perso. I risultati sono sempre merito di belle prestazioni ed è anche su questo che dobbiamo puntare". Il diesse del Villa San Martino vittorioso con il Marina Luca Bocci commenta: "Abbiamo fatto un’ottima partita. Finalmente abbiamo raggiunto la vittoria in casa e la nostra salvezza deve passare anche per qualche punto in più appena potremo giocare nel nostro campo di Villa San Martino".

Il derby. Per il Valfoglia commenta il dg Andrea Rossi: "A Fermignano sono arrivati 3 punti importanti, siamo stati bravi, cinici e fortunati a sfruttare le occasioni. Il doppio vantaggio dopo 10’ ci ha permesso di gestire una partita per niente facile, al cospetto di una buona squadra come la Fermignanese". Dice il responsabile dell’area tecnica della Fermignanese Giulio Rossi: "Complimenti al Rio Salso per la buona prestazione ed in particolare al nostro Tommaso Volpini classe 2004 in prestito proprio al Rio salso per il gol che ci ha segnato. Ci assumiamo tutte le responsabilità per la brutta gara che abbiamo disputato. Purtroppo i nostri giocatori non sono riusciti a tirare fuori la prestazione che nelle ultime gare avevamo consolidato. Gli episodi a volte condizionano troppo le partite ed iniziare la gara con due gol di svantaggio non è stato facile. Nessun dramma, perché conosciamo il valore dei nostri uomini. Avremo la possibilità di riscattare questa brutta prestazione proprio sabato prossimo a Barbara contro una delle squadre più in forma del momento (16 punti nelle ultime 9 gare) e faremo di tutto per tornare a fare punti, nonostante le defezioni a cui dovremo andare incontro".

Pergolese. "Partita maschia su un campo allentato – sottolinea da Pergola mister Massimiliano Guiducci (foto a destra) reduce dal pari a Castelferretti – è stata una partita non bellissima ma ci sta in questa parte della stagione con i campi cosi allentati, noi siamo una squadra giovane, con qualche assenza (Carbonari e Bucefalo) e abbiamo perso un po’ in fisicità. Rischiando solo in un paio di occasioni nella ripresa siamo stati nella loro metà campo. Punto importante su un calcio difficile. Ora cercheremo di dare una sterzata alla classifica per raggiungere prima possibile il nostro obiettivo che è la salvezza".

Amedeo Pisciolini