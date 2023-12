Promozione, il punto sul campionato. Salta il ’fattore campo’, provinciali a segno anche fuori

In Promozione il cosiddetto fattore campo questa volta è ‘saltato’, delle otto provinciali le quattro che giocavano in trasferta sono riuscite ad incamerare i tre punti, solo sconfitte invece dalle altre quattro che giocavano in casa. In virtù del successo a Chiaravalle il Sant’Orso ha agganciato in vetta i Portuali di Ancona, usciti sconfitti sul campo del Fabriano Cerreto che è andato ad occupare il secondo posto a meno 1 dalle due battistrada e ha messo in cascina la quinta vittoria consecutiva. Un campionato anche questo combattuto e avvincente se si considera che in alto nella forbice di 7 punti ci sono ben 9 squadre. Da queste in giù si gioca per evitare i playout. Chiude la classifica il Villa San Martino. In zona playout il Vismara e l’Atletico Mondolfo Marotta.

I NUMERI. Solo 10 le reti della quattordicesima giornata, la metà del turno precedente. Le due capolista con 23 gol a testa vantano il miglior attacco del torneo, la miglior difesa è del Fabriano Cerreto (8), quella che ha subito più gol appartiene invece suo malgrado al Villa San Martino (26). La Castelfrettese è il team più abbonato ai pareggi (8).

I COMMENTI. "I ragazzi hanno fatto una prestazione veramente maiuscola- sottolinea il trainer del S.Orso Pierangelo Fulgini dopo i 3 punti conquistati con la Biagio Nazzaro- in un campo difficile, contro un ottimo avversario tenace e determinato. ma i ragazzi si sono veramente superati con determinazione, attenzione, acume tattico e concretezza, una prestazione da "Squadra". Quindi complimenti a tutti per questa bella vittoria e ora guardiamo subito alla prossima". Il direttore generale del Valfoglia Andrea Rossi così commenta il successo sul campo della Pergolese: "Vittoria sofferta, e particolarmente sudata quella contro un’ottima Pergolese, che sinceramente, per quanto espresso in campo, non meritava certamente di perdere. Ma questo è un campionato talmente equilibrato nei valori generali, che sempre più partite vengono risolte per episodi che "girano meglio" all’una o all’altra squadra, piuttosto che per domini assoluti". Preziosa vittoria del Gabicce Gradara sul campo della Castelfrettese. Un successo che rilancia la squadra di mister Bebo Angelini al quint’ultimo posto in compagnia dell’Osimo Stazione a quota 15 punti (con lo scontro diretto positivo).

LA CLASSIFICA MARCATORI. 9 reti: Davide Montagnoli (Biagio Nazzaro), 8 reti: Gaetano De Marco (Portuali Dorica) e Jonathan Nardone (Barbara Monserra). 6 reti: Aleks Beta (Castelfrettese), Manuel Muratori (S.Orso) e Luca Canulli (Biagio Nazzaro). 5 reti: Matteo Camilloni (Osimo Stazione) e Tommaso Costantini (Gabicce Gradara), 4 reti: Francesco Maria Messina (Villa San Martino), Giulio Piermattei (Marina), Nicolò Rossi (Vismara),Francesco Cinotti (Fermignanese), Liborio Zuppardo (Fabriano Cerreto), Lorenzo Donati (S. Orso), Giacomo Renzi (Vismara), Simone Brega (Barbara Monserra), Luca Mascambruni (Portuali Dorica). Seguono ben 14 calciatori con 3 reti a testa.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA. 1)Palazzi (S.Orso), 2)Salsiccia (Pergolese), 3)Pizzuto (Osimo Stazione), 4)Gallotti (Valfoglia), 5) Ortolani (Biagio Nazzaro), 6) Marino (Fabiano Cerreto), 7)Pieralisi (Moie Vallesina), 8) Creatore A.Mondolfo Marotta), 9) Torsani (Gabicce Gradara), 10)Nardone (Barbara Monserra), 11)Pierandrei (Marina). All.P.Fulgini (S.Orso). Arbitro Negusanti di Pesaro (Fabriano C.- Portuali).

Nella foto: Vitali del S.Orso gioisce (foto di T.Giancarli)

Amedeo Pisciolini