Promozione: il punto sulla giornata che vede l’aretino Testini ancora davanti a tutti con il suo Sinalunga. I torelli di Fani ritrovano il sorriso. Montagnano ok: pari per Alberoro, Foiano e Casentino

AREZZOResta una sola squadra al comando nel girone C di Promozione. Si tratta della Sinalunghese dell’aretino Enrico Testini. L’ex tecnico di Sansovino e Asta seppur pareggiando l’ultimo confronto in ordine di tempo resta al comando in solitaria con una lunghezza di margine sulla Settignanese, sconfitta sul campo dell’Alleanza Giovanile Dicomano per 1-0 che ottiene così i primi tre punti in questa stagione. Per la Sinalunghese invece è arrivato un pirotecnico 3-3 contro l’Alberoro di Riccardo Franchi. Tra i protagonisti assoluti Bucaletti, Bardelli e Dema tra i locali, Corsi, Venuto e Mattesini tra gli ospiti che hanno fissato il punteggio appunto sul pari. L’Alberoro torna a casa con un ottimo punto contro una delle favorite per la vittoria finale, la Sinalunghese si può accontentare restando imbattuta e da sola al primo posto.

Attenzione però al Fiesole che risale con forza vincendo per 2-0 contro l’Audax Rufina mentre il Montagnano passa per 2-1 in casa contro il Pienza. I torelli di Roberto Fani ritrovano il sorriso, i tre punti e soprattutto vedono il primato lontano solo un punto. Continua ad essere abbonato ai pareggi il Foiano che fa tre su tre: in altrettante partite di campionato sono arrivati infatti tre punti. Questa volta il punteggio di 1-1 si è inchiodato in casa contro il Resco Reggello, formazione nei bassifondi che non aveva ancora mosso la propria classifica prima di ieri. Cade il Viciomaggio contro il Centro Storico Lebowski (1-2) e i biancoverdi restano all’ultimo posto in compagnia del Resco Reggello e del Pienza. Pari tra Pontassieve e Casentino Academy in una delle partite più attese visto che sulla panchina dei locali siede Bonini, solo fino a pochi mesi fa in forza al Casentino Academy.

La sfida tra due squadre ambiziose e attrezzate per la categoria si è chiusa sul punteggio di 2-2 che tiene il Pontassieve a cinque punti, a due lunghezze dal primato, ad una dal terzetto formato da Settignanese, Fiesole e Montagnano. Per il Casentino il pari vale quattro punti e la possibilità di consolidarsi nella colonna di sinistra della graduatoria di questo girone C di Promozione.

Matteo Marzotti