Promozione - Il punto. Tommei: "Il Marginone lotterà fino in fondo. Da qui al termine saranno tutte finalissime»

Domenica prossima per il Marginone ci sarà il match della vita, quello contro il fanalino di coda Viaccia, dove, per i ragazzi di Tommei, è assolutamente vietato sbagliare. All’andata furono i lucchesi ad imporsi per 2 a 1, grazie alla doppietta di Lavorini.

La situazione per gli arancioneri non è rosea: sconfitti anche domenica scorsa in casa del San Giuliano, al termine di una buona prestazione, non stanno raccogliendo quello che meritano, complice anche la sfortuna nella gestione di determinati episodi durante la gara che, spesso, sono costati cari.

"Domenica scorsa – ha commentato Tommei - abbiamo fatto una grande partita, siamo andati in svantaggio ed abbiamo poi pareggiato. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma grandi occasioni i nostri avversari non le hanno avute, anche se rimangono una squadra di alta classifica. Il rigore c’era, perchè il nostro difensore ha toccato la palla con la mano e non possiamo dire niente. Adesso dobbiamo preparare e metterci sotto per cercare di fare una bella partita".

"La testa – conclude Tommei – è già alla prossima sfida contro il Viaccia, uno scontro diretto, quindi importantissimo, che faremo di tutto per portare a casa. I ragazzi come sempre si stanno impegnando moltissimo da qui alla fine saranno tutte finali e non è retorica, ma questo gruppo è unito e può far bene".

Al. Lomb.