Promozione: il recupero col San Felice porta tre punti. Vittoria che carica il Campagnola. La vetta della classifica è più vicina

CAMPAGNOLA 2 SAN FELICE 1

CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo, Marzi, Parisi, Cavicchioli (1’ st Consiglio), Vezzani (20’ st Carlucci), Previato, Barilli, Jocic (40’ st Vetere), Ricciotti, Chakir (35’ st Cortese). A dosp. Vioni, Mora, Fontanesi, Vecchia. All. Manfredini.

SAN FELICE: Malagoli, Bagni, Malavasi, Giovannini, Pagano, Martino (40’ st Borghi T.), Marchesini, Acanfora, Cheli, Stabellini (35’ st Bernabiti), Marconi (20’ st De Boni). A disp. Galeazzi, Reggiani, Borghi A., Vilsaint. All. Pizzo.

Arbitro: Trevisani di Ferrara.

Reti: 15’ st Cheli (S), 22’ st Carlucci (C), 35’ st Marzi (C).

Note: espulso Malavasi (S) al 23’ st per doppia ammonizione; ammoniti Vezzani, Camillo (C), Malagoli, Bagni e Marchesini (S).

Il Campagnola rimonta nel finale il fanalino San Felice nel recupero e sale in solitaria al secondo posto del girone B di Promozione, riprendendo la corsa dopo il pari a reti bianche con lo United Carpi. Certo, i rosanero se la vedono brutta quando, a mezz’ora dalla fine, Cheli porta in vantaggio gli ospiti: bravo l’11 di Marchesini a non disunirsi e a trovare il pari dopo 7’ col subentrato Carlucci, poi ad operare il sorpasso è il 2005 Marzi. Il Campagnola sale così a -7 dalla vetta e domenica affronterà proprio la capolista.

Classifica: Atletic CDR Mutina 55, Campagnola 48, Castellarano 45, Sanmichelese e Ganaceto 43, La Pieve Nonantola 40, Riese 39, Baiso Secchia 38, Castelnuovo 37, Casalgrande 30, Sammartinese 27, Monteombraro 23, Virtus Camposanto 20, United Carpi e Fiorano 18, Colombaro 17, PGS Smile 16, San Felice 14.