Promozione, il recupero. GabicceGradara ad Appignano cerca la svolta della stagione

Oggi al Comunale di Appignano (ore 15) si recupera la gara di Promozione tra Appignanese e Gabicce Gradara (foto Dominici) che non si era giocata due giornate fa per le condizioni del terreno di gioco. L’Appignanese, nonostante sia ultima in classifica, sta onorando al meglio la maglia e il campionato come ha fatto anche domenica scorsa costringendo al pareggio la Biagio Nazzaro (1-1). Una partita da vincere per il Gabicce (il digiuno dai tre punti dura da sei turni) per sperare ancora nei playoff. Il tecnico del Gabicce Nicola Capobianco cosi commenta: "Nell’ultimo turno siamo incappati in una giornata in cui siamo stati meno brillanti del solito e di fronte abbiamo trovato un Lunano tosto e bene organizzato. È stata la classica partita in cui quando non riesci a vincere non devi perdere. Ora diventa fondamentale il recupero di Appignano a cui fa seguito la partita in casa contro il Marina di domenica prossim: ci servono due vittorie per restare in gioco. È l’occasione per dare la svolta alla stagione dando di più tutti". Nel Gabicce Gradara assente l’under Semprini, squalificato. In forse l’attaccante Marchetti. Arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno.

Coppa. Oggi per la gara d’andata delle semifinali della Coppa Italia di Promozione si gioca alle ore 18 sotto la direzione di Mirko Ciccioli di Fermo, Trodica- Atletico Azzurra Colli. Ritorno mercoledì 26 marzo. La vincente (dopo il doppio confronto) se la vedrà con la vincente dell’altra semifinale tra S.Orso-Marina finita 0-0 all’andata. Sarà decisivo il ritorno Marina-S.Orso mercoledì prossimo 19 marzo.

am.pi.