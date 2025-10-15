Promozione. Il Riccione esonera mister Bucci. In pole l’ex Pietracuta Fregnani

Cambio al volante a Riccione. Ieri il club biancazzurro ha esonerato Marco Bucci. Al tecnico è costata cara la sconfitta di sabato scorso, nell’anticipo, in casa della Vis Novafeltria. Una battuta d’arresto di misura, il terzo ko dall’inizio del campionato a oggi. A ’salvare’ Bucci non sono bastate le vittorie contro il Diegaro al debutto e contro il Classe, oltre al pareggio casalingo con il Misano. Anche perché, oggettivamente, quei punti raccolti non bastano alla classifica. Il Riccione, infatti, attualmente occupa un posto in zona playout, cosa evidentemente non messa in preventivo dalla dirigenza biancazzurra la scorsa estate.

Il Riccione di Carnevali ha deciso di cambiare guida tecnica. Il club non ha ancora svelato il nome del nuovo allenatore, quello che presumibilmente sarà in panchina già a partire dalla gara che la squadra della Perla Verde giocherà domenica davanti al pubblico amico contro il Civitella. Mentre c’è da attendersi che per la gara di oggi di Coppa Italia sia utilizzata una soluzione interna. Ma pare che il club abbia già pronto il sostituto, l’ex Pietracuta Luca Fregnani.

L’avventura di Bucci sulla panchina del Riccione era iniziata nell’estate del 2023, all’alba dell’inizio del campionato di Prima Categoria. Campionato vissuto da protagonista per il Riccione con il salto in Promozione. Un salto che è valso la conferma a Bucci che ha guidato la squadra anche la scorsa stagione. Un’avventura, quindi, durata due stagioni e qualche mese sulla panchina del club riccionese.

"Siamo profondamente riconoscenti per la professionalità dimostrata, per il lavoro svolto con passione, dedizione e soprattutto con grande competenza, tutte qualità che ci hanno permesso di crescere attraverso un percorso sportivo condiviso ed iniziato insieme. Intanto oggi, come dicevamo, è giornata di Coppa Italia per le squadre di casa nostra. Vanno in scena i 32esimi di finale e si saprà subito quali saranno le squadre a staccare il passe per i 16esimi. Tutto in una serata.

Le gare di oggi (inizio alle 20.30): Bakia Cesenatico-Cervia United, Bellaria Igea Marina-Vis Novafeltria, Civitella-Diegaro, Classe-San Pietro in Vincoli, Gambettola-Savignanese, Reno-Bagnacavallo, Riccione-Misano, Stella-Bellariva Virtus.