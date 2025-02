Promozione. Il Rimini non si ferma, battuto anche lo Scandiano

La doppietta di Zangheri e il tris di Quercioli. Poi anche un autogol delle avversarie. Il Rimini non lascia scampo allo Sporting Scandiano (5-1) e resta incollato alla Sammartinese al vertice della classifica. Rimini: Blatti, Vicini, Pozzi, Protti, Mauri (40’ st Sernaque), Quercioli (40’ st Spadazzi), Zazzeroni, Zangheri, Giusini (40’ st Santolini), Rosetti (5’ st Novembrini), Iannotti (33’ st Buda). A disp.: Fornari, Ferraro, Lazzaretti. All.: Antonio De Angelis. Niente domenica in campo per la Femminile Riccione squadra B. Rinviato il match contro l’Hic Sunt Leones.

Promozione (12ª giornata): Pgs Smile-Centro polivalente Limidi 12-1, Sammartinese-Granata 7-0, Sporting Scandiano-Rimini 1-5, Femminile Riccione squadra B-Hic Sunt Leones (rinviata). A riposo il Real Sala Bolognese.

Classifica: Sammartinese, Rimini 25; Pgs Smile 18; Sporting Scandiano 15; Real Sala Bolognese 12; Hic Sunt Leones 6, Granata 3; Centro polivalente limidi 0. Fuori classifica: Femminile Riccione 14.