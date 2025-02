Promozione. Il Rimini vince ancora in viaggio e resta al primo posto in classifica

Con i gol di Zangheri e Novembrini il Rimini ritorna in campo dopo la sosta spingendo sull’acceleratore in casa del Pgs Smile (2-1). Un successo che permette alle biancorosse di mister De Angelis di tenersi la vetta della classifica anche se la Sammartinese seconda della classe ha disputato due match in meno rispetto alle biancorosse.

Rimini: Blatti, Vicini, Rosetti (14’ st Novembrini), Giusini (33’ st Lazzaretti), Pozzi, Iannotti, Mauri, Mariotti, Quercioli (25’ st Crinelli), Zazzeroni, Zangheri (33’ st Protti). A disp.: Ferraro, Buda, Angeli, Spadazzi, Sernaque. All.: De Angelis. Un punto in tasca per la Femminile Riccione squadra B proprio contro la Sammartinese (1-1).

Promozione (10ª giornata): Pgs Smile-Rimini 1-2, Sammartinese-Femminile Riccione squadra B 1-1, Sporting Scandiano-Granata 5-1, Centro Polivalente Limidi-Real Sala Bolognese (rinviata). A riposo l’Hic Sunt Leones.

Classifica: Rimini 19; Sammartinese 16; Pgs Smile, Sporting Scandiano 15; Real Sala Bolognese 12; Granata 3; Centro Polivalente Limidi 0. Fuori classifica: Femminile Riccione squadra B 11.