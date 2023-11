Promozione. Il ritorno dall’Arabia. Adesso Passarini allenerà il Matelica Matelica ha assegnato la panchina a Paolo Passarini, ex tecnico di Aurora Treia. Passarini sarà affiancato da Paolo Corradini come allenatore in seconda. Aurora Treia ha tesserato l'attaccante Manuele Ramadori, già in squadra nella stagione 2019-20.