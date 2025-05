Promozione, il ritorno di un volto noto. Casalguidi cambia. Il nuovo allenatore sarà Ivan Paolacci

Ivan Paolacci è il nuovo allenatore del Casalguidi. Lo ha annunciato la società, ufficializzando il nome del tecnico che raccoglierà l’eredità di mister Marco Benesperi nel guidare i "Canarini" in Promozione. Sarà la quarta stagione del club in categoria e proprio Paolacci contribuì alla "storica" promozione: era lui il vice di coach Alessandro Gambadori quando il club vinse il campionato di Prima Categoria. E c’era anche quando, nel 2022/23, la società conquistò la prima salvezza. Conosce benissimo l’ambiente, avendo allenato in passato anche le giovanili vincendo il campionato "juniores". Novità importanti in Prima Categoria: manca solo l’ufficialità, ma Antonio Lo Iacono sarà il nuovo direttore sportivo dell’AM Aglianese. Il dirigente arriverà dallo Jolo, che ha contribuito con il suo lavoro a portare in Promozione dopo aver vinto proprio domenica scorsa la finalissima dei playoff con il Barberino Tavarnelle. Lo Iacono ha già salutato la sua vecchia casa e a breve dovrebbe essere operativo ad Agliana, con l’obiettivo di ripetere l’impresa compiuta a Iolo. E sempre in Prima, continuano le "grandi manovre" del Quarrata, che ha comunicato la conferma dell’esperto difensore Filippo Fattori e l’arrivo dell’attaccante classe 1989 Andrea Santini, per quello che è il primo "colpo" messo a segno dal direttore sportivo Elio Menna.

Giovanni Fiorentino