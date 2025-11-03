Promozione. Il San Piero rimane in dieci. Lo Jolo ne approfitta e fa festa

Jolo

2

San Piero a Sieve

0

JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti (80’ Rossi) Massaro (80’ Lo Iacono) Ferroni, Drovandi, Marchio (70’ D’Alò) Vannini, Tomberli (60’ D’Agati) Verdi (80’ Sforzi) Rozzi. A disp.:Giusti, Bellandi, Borchi, Mucaj. All.:Ambrosio.

SAN PIEVE A SIEVE: Becchi, Bonifazi, Barzagli, Pozzi, Bencini, Galeotti R., Iaquinandi, Cassai S., Maenza, Tanini, Cassai N. A disp.: Romei, Frilli, Galeotti N., Angiolini, Baluganti, Biancalani, Ciari, Susini. All.:Signorini.

Arbitro: Livio Iacobellis di Pisa coadiuvato da Enea Furiesi della sezione di Empoli e Andrea Baldasseroni della sezione di Pistoia.

Reti: 36’ Rozzi, 51’ autorete.

Note: espulso Maenza al 30’ per fallo di reazione.

"Abbiamo forse giocato peggio rispetto alle ultime uscite, ma per contro siamo stati molto più cinici e concreti: puntavamo alla vittoria e ci siamo arrivati. Abbiamo ottenuto così il quarto risultato utile consecutivo. La strada intrapresa è quella giusta: adesso possiamo prepararci alla prossima sfida con maggior fiducia, con l’obiettivo di continuare a dare il massimo". Leonardo Pomponio, direttore sportivo dello Jolo, è raggiante nel commentare il 2-0 casalingo con cui gli uomini di mister Luigi Ambrosio hanno battuto il San Piero al Sieve, nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Promozione andato in archivio ieri al Fantaccini. Dopo un primo scorcio di gara equilibrato, alla mezz’ora si è verificato l’episodio che con il senno di poi ha influenzato l’inerzia della sfida: l’arbitro Iacobellis ha espulso Maenza, per aver reagito a seguito di un intervento di gioco di Massaro. E i calciatori pratesi sono riusciti ad approfittare della superiorità numerica, quando al 36’ Rozzi ha raccolto una spizzata di Tomberli riuscendo a controllare e a segnare. Il raddoppio è arrivato nella ripresa, quando sugli sviluppi di un corner la palla è carambolata su un difensore della squadra ospite finendo in rete. La vittoria, la terza nel torneo, permette allo Jolo di salire a 12 punti in classifica nel girone A, prendendosi l’ottavo posto parziale. Il prossimo impegno sarà contro il Cubino attuale seconda forza del raggruppamento.

Giovanni Fiorentino