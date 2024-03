Promozione: il team di melotti fa visita all’anzolavino di lanfranchi. Osteria Grande, ormai è questione solo di artitmetica per il salto L'Osteria Grande si avvicina alla promozione in Eccellenza con 14 punti di vantaggio sulla concorrenza. La squadra affronta l'Anzolavino mentre il Solarolo sfida l'Atletico Castenaso. Altri incontri cruciali in vista per le squadre in lotta per la salvezza.