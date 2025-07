Promozione, il tecnico Omiccioli soddisfatto. "Fano di spessore»

Si va completando velocemente la rosa del Fano Calcio per il prossimo campionato di Promozione, con la dirigenza fortemente impegnata a dare a mister Omiccioli tutti i giocatori o quasi già prima del ritiro fissato per il 28 luglio. I sette calciatori del Sant’Orso annunciati ieri si vanno ad aggiungere a Gucci e Sartori, ai due giovani del Fossombrone, Innocenti e Beciani, e ai tre dell’ex Alma Di Letizia, Saponaro e Malshi, senza contare l’altro ex Urbino Pierpaoli e il portiere Santini ex Fabriano Cerreto (foto), per un gruppo che, unito a quei granata che rimarranno dallo scorso campionato, dovrebbe essere già pressoché completo.

"Sono arrivati molti giovani interessanti – dice il tecnico Mirco Omiccioli – alcuni hanno già avuto esperienze con la prima squadra e mi riferisco ai ragazzi provenienti dal Fossombrone e dal Sant’Orso, poi ci sono i tre provenienti dall’ex Alma che personalmente non conosco, ma me ne hanno parlato molto bene e infine davanti avremo una coppia come Gucci e Sartori". L’arrivo proprio di quest’ultimo lascia pensare che il Fano non riuscirà a trattenere Riccardo Giovanelli, destinato a trasferirsi all’estero per motivi di studio. "Penso anch’io che sarà così – conferma mister Omiccioli – e comunque in attacco avremo anche Sabattini, poi ci sarà Nicola Palazzi e Beciani, un 2006 anche lui molto interessante, come lo sono d’altronde tutti i ragazzi che abbiamo preso".

Silvano Clappis