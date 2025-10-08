Promozione, il tecnico: "Sono le squadre che si giocheranno il primato». Manuelli: "Lunano e Fano, un posto per due»

Dopo cinque giornate nel campionato di Promozione si incominciano a delineare i valori. Al comando c’è solo una squadra: il Lunano, dietro a meno 2 la Castelfrettese e in terza piazza il duo Vismara-Alma Fano. Sfilate tutte le altre con la Pergolese a chiudere la graduatoria con 2 punti.

Il commento. Omar Manuelli allenatore di calcio (diplomato Uefa nel 2016 a Coverciano) ha allenato in pizze importanti (Fano calcio in serie D, Iesina, Gualdo, Real Metauro e altre) segue con costanza i campionati maggiori dei dilettanti, tra cui la Promozione. "Sono due anni – dice – dopo la disfatta della mia Alma che lavoro per una scuola calcio Trepontiacademy nata anche dalle ceneri dell’Accademia Granata. Ho fatto il responsabile dell’area tecnica all’Alma e Accademia Granata, poi mi sono allontanato e ho contribuito alla nascita di questa scuola calcio". Quanto al torneo di Promozione, "credo che siano un campionato ed un girone di livello alto, ci sono diverse squadre attrezzate e che hanno investito per poter primeggiare: Lunano su tutte, penso abbia speso e fatto un mercato importante. Pagliarini e Germinale sono una grande coppia di attacco, Paradisi uno dei migliori centrocampisti della categoria e Zandri una garanzia". Altre candidate per la vittoria finale: "Il Gabicce Gradara, anche se per ora sta raccogliendo poco, ha un ottimo organico. Ovviamente l’Alma Fano che è un’ottima squadra con tanti giovani interessanti che io avevo nella Juniores nazionale dell’allora Alma Juventus. Nella rosa ci sono Omiccioli, Palazzi, Mattioli, Gucci e Sartori che sono giocatori di categorie importanti. Anche il San Costanzo e la Nuova Real Metauro anche se neo promosse hanno organici con giocatori di qualità. Credo che ogni squadra abbia tre-quattro elementi di categoria superiore. Alla fine però a contendersi la vittoria saranno l’Alma Fano e Lunano, poi come spesso capita ci sarà la sorpresa del campionato che può essere o il Gabicce Gradara o la Nuova Real Metauro". Infine Manuelli farà il responsabile tecnico oppure ancora in panchina? "Per motivi lavorativi e di salute questi due anni ho dovuto allentare impegno e responsabilità ma ora credo che se mi capita qualcosa di stimolante ed interessante la valuto con interesse. Lavorare con i giovani mi è sempre piaciuto è dal 1995 che faccio allenatore quindi 30 anni che sono dentro il calcio ritengo che o come mister oppure come direttore sportivo cambia poco, importante è avere stimoli voglia e passione, se non hai più queste cose è giusto farsi da parte". Dopo il match perso a Pianello di Ostra, il presidente del Gabicce Gradara Gianluca Marsili ha così commentato: "Prestazione complessivamente sotto tono da parte del Gabicce Gradara. Nel primo tempo abbiamo subito troppo la pressione della squadra avversaria ed abbiamo preso gol su un’altra disattenzione difensiva; meglio la ripresa in cui siano stati più aggressivi e determinati ed in cui avremmo meritato il pareggio per le occasioni create. Purtroppo non siamo riusciti a segnare: il nostro limite è che entriamo in partita dopo aver preso uno schiaffone e ci manca l’ultimo passaggio o il guizzo finale per chiudere le azioni. Confido nella riscossa, ho piena fiducia nella squadra".

La squadra della settimana. 1)Melchiorri (Vismara), 2) Salvatori (Tavullia Valfoglia), 3)Andruccioli (Gabicce Gradara), 5) Mazzieri (Castelfrettese), 6)Omenetti (Ostra), 7)Tatò Fed. (Villa San Martino), 8)Musciano (Biagio Nazzaro), 9)Germinale (Lunano), 10)Bracci (Nuova Real Metauro), 11)Niang (Alma Fano). All. Crisantemi (Villa San Martino).

Amedeo Pisciolini