Promozione. Il Torrita cade al novantesimo con Montagnano

MONTAGNANO

1

TORRITA

0

MONTAGNANO: Scarpelli, Luconi, Fabbri, Bagnai, Sale, Nocciolini, Cerofolini, Mazzoni, Romano, Sestini, D Abbrunzo. Panchina: Tenuta, Chiuchiolo, Bassini, Pagliaro, Mosca, Santamaria, Steccato, Martino, Bennati. Allenatore Laurenzi

TORRITA: Bettoni, Rossi, Miele, Pigazzini, Frijio, Redi, Bartoli, Marzi, Sacco, Danieli Vaz, Doka. Panchina: Bettarini, Bianconi, Conteh, Sinopoli, Pazzaglia, Doda, El Bassraoui, Leti, Mancini. Allenatore Caporali

Arbitro: Giosuè Fantoni di Valdarno

Rete: 90’ Bennati.

MONTAGNANO (Arezzo) – Sconfitta amarissima per il Torrita che cede nello scontro diretto di Montagnano solamente al novantesimo dopo una gara equilibrata seppur con pochi squilli. Per i senesi, pericolosi in alcune situazioni con l’ex Asta e Sinalunghese Brent Doka, la doppia fredda è arrivata proprio nel finale quando un guizzo del subentrato Bennati ha dato i tre punti al Montagnano e firmato l’aggancio in classifica a quota 20.