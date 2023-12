Promozione, il turno di campionato parte con un anticipo. Giusti va a caccia del riscatto. Il Subbiano ospita la Chiantigiana

Un nuovo turno di Promozione è alle porte e scatta con un anticipo di campionato che vedrà scendere in campo il Subbiano di Luca Giusti. I gialloblù sono chiamati all’esame contro i colori gialloneri della Chiantigiana. Una partita delicata quella in programma alle 14.30 a Subbiano. Da un lato i padroni di casa che in settimana hanno salutato l’attaccante Berti tesserando nel frattempo il difensore Giustini, arrivato dalla Sansovino insieme a Galeotti. Per Giustini è un ritorno tra le fila del Subbiano con quella di oggi che potrebbe essere la partita del nuovo esordio. Sfida delicata visto che la Chiantigiana con i suoi 18 punti insegue un posto sul trenino playoff, dove con una vittoria potrebbe scavalcare per 24 ore Sansovino, Alberoro e Grassina, piazzandosi al secondo posto. Di contro ecco un Subbiano partito decisamente bene e poi arenatosi. Adesso i 13 punti dei gialloblù valgono una pericolosa posizione, proprio a pari merito con il quartultimo posto in compagnia di Torrita, Torrenieri e Montalcino.

Il programma della giornata si completerà domani con tutti gli altri incontro in calendario. L’alberoro, terzo in classifica, andrà a fare visita all’Affrico mentre il Grassina, secondo della classe, riceverà il Lucignano che ha ufficializzato Bianchi. Per il Montagnano c’è il Fiesole, per la Sansovino invece arriverà l’Antella. Ecco quindi Settignanese-Montalcino, Torrenieri-Pienza e Torrita-Casentino Academy.