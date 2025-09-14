Promozione: il Valsetta aspetta la Dozzese, c’e’ atletico castenaso-petroniano. Big match tra la capolista Msp e il Bentivoglio, derby tra Faro e Felsina

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la terza giornata di andata. Come è noto, le otto formazioni bolognesi che militano in questa categoria sono state inserite nel girone C assieme a cinque ferraresi, due imolesi, una ravennate ed una modenese e, trattandosi di raggruppamenti a 17 squadre (in vista del passaggio a 16 in programma nella prossima stagione), a riposare, in questo terzo turno, sarà il Gallo.

Big match di giornata sarà, senza dubbio, quello tra la capolista Msp ed il Bentivoglio che, indicato dagli addetti ai lavori come la principale favorita per la vittoria finale, è ancora fermo a quota zero (sconfitta alla prima e riposo alla seconda). Il Valsetta Lagaro, altra candidata per i piani alti, ospiterà l’altra capolista a sorpresa Dozzese mentre al ‘Vito Romagnoli’ di Gaggio Montano è in programma il derby tutto bolognese tra il Faro ed il Felsina.

Al ‘Negrini’ di Castenaso andrà in scena l’altra ‘stracittadina’ tra i padroni di casa dell’Atletico ed il Petroniano mentre il giovanissimo Granamica, ancora fermo a quota zero, cercherà l’arduo compito di uscire indenne dal difficile terreno di gioco della Centese.

