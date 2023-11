Promozione. Il Viareggio all’esame San Marco. Santini perde Marinai per un mese

Dopo il rinvio della 10ª giornata che doveva giocarsi domenica scorsa (causa maltempo è stata rinviata in blocco all’weekend 23-24 dicembre... con possibilità però data alle società di accordarsi per giocare le rispettive gare nel periodo che va da giovedì 21 a domenica 31 dicembre), il Viareggio torna in campo oggi sul campo della San Marco Avenza e sarà seguito da molti tifosi, con gli Ultras che hanno organizzato la trasferta in treno ”stile vecchi tempi“. Le zebre purtroppo hanno perso Stefano Marinai almeno fino a dicembre: il suo problema ai tendini infatti è peggiorato ed i tempi di guarigione sono da valutare con attenzione e cautela. Il 2005 Tomei è ancora fuori per una ventina di giorni mentre dovrebbe mancare probabilmente una sola settimana ormai per il rientro del 2004 Nelli. Pizza ancora non è al 100% ma ci sarà. E pure Ceciarini è rientrato e potrà essere della partita odierna.

"Mi aspetto una gara molto complicata perché ’La Covetta’ è un sintetico particolare, vecchio e insidioso – mette in guardia l’allenatore bianconero Stefano Santini – la San Marco è partita male ma ora è in netta ripresa perché ha qualità davanti dove basti pensare che stanno trovando meno spazio giocatori come Maggiore e Mancini. Mister Alessi fa giocare bene la squadra. Ma noi non saremo da meno. Sono convinto che i miei ragazzi faranno una bella gara. L’elmetto voglio che se lo mettano già quando salgono sul pullman per andare a Carrara. Mi aspetto segnali importanti da tutti, soprattutto da chi sostituirà gli assenti che abbiamo". Arbitrerà Cornello di Firenze, assistito da De Feudis di Firenze e Persiani di Piombino. Il match sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube del Viareggio grazie al Pool Sportivo.

La probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 Belluomini, 5 Benedini, 6 Bertacca, 3 Sapienza (04); 10 Fazzini, 4 Pizza (Ceciarini), 8 Minichino; 7 Santini (05); 9 Brega, 11 Chicchiarelli.