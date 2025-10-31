PROMOZIONE: in campo nell’anticipo anche il foiano che affronta il viciomaggio. L’Alberoro di Franchi va all’attacco della vetta: domani c’è l’Audax Rufina

AREZZOSarà un lungo fine settimana per il girone C di Promozione che prenderà il via domani pomeriggio con ben tre anticipi, tutti in programma alle 14.30. Si parte con l’Alberoro di Riccardo Franchi chiamato a confermare il suo ottimo stato di forma in casa di una Audax Rufina che è attardata di soli due punti e si trova a metà classifica. L’Alberoro è al momento terzo e questo lascia intendere quanto sia corta e livellata la corsa nel torneo di Promozione. Tra i calciatori da tenere d’occhio sicuramente Alex Ceramelli, casentinese d’origine, ex Soci e Sansovino tra le altre, e oggi punto di forza dell’Audax Rufina.

Alla stessa ora il Foiano affronterà il Viciomaggio. Amaranto in salute dopo il recente successo ai danni della quotata Acquaviva, mentre i bianconeri si trovano in acque decisamente mosse con solo tre punti all’attivo, peggior attacco e peggior difesa insieme a Pienza e Fiesole, e quindi costretti a ricucire lo strappo dal penultimo posto e dalle zone tranquille della graduatoria. Per gli amaranto di Piccirillo l’obiettivo alla vigilia di questa interna è confermare i passi in avanti per provare ad accorciare sulle zone nobili della graduatoria. E a proposito di anticipi ecco che domani, sempre alle 14.30, la capolista Sinalunghese allenata dall’aretino Enrico Testini farà tappa in casa di un Pienza che si trova invischiato nella zona layout. Una partita che i rossoblù non dovranno assolutamente sottovalutare per non sentire poi troppo vicino il fiato sul collo della Sinalunghese.