Promozione in D: la sfida decisiva ad Ancona per i biancorossi

"La squadra, lo staff e la società meritano di essere sostenuti con forza, passione e convinzione, dentro e fuori dal campo di gioco. Per questo è ora il momento di remare tutti insieme per un unico grande obiettivo". È l’auspicio dell’assessore Riccardo Sacchi per la gara di domenica ad Ancona dove i biancorossi contenderanno la promozione in D alla K Sport Montecchio Gallo. Una gara che ha visto diverse tappe: prima era stata indicata Senigallia come sede per il match del 4 maggio, dopo questa soluzione è saltata, è poi stato un susseguirsi di ipotesi e sedi, il rinvio a domenica, quindi la scelta di Ancona e infine la mancanza di notizie sulla prevendita.

"L’Amministrazione comunale – dice Sacchi – non ha nessuna competenza nell’organizzazione dell’evento e sulla gestione della biglietteria. Tuttavia, come Comune ci siamo attivati, con ogni mezzo possibile e a vari livelli, per tutelare le aspettative dei tifosi, degli appassionati e della società e per garantire loro il giusto spazio per una gara che vale una stagione e attesa da dieci anni. Abbiamo fatto nostri la preoccupazione e lo spaesamento della tifoseria. Comprendiamo l’esasperazione e la delusione di chi, dopo anni di passione e sacrifici, si è sentito penalizzato. I malumori sono legittimi e comprensibili. Ma non c’è stato nessun silenzio, nessuna inerzia o titubanza. Esattamente il contrario: l’amministrazione, facendosi interprete e portatrice della diffusa preoccupazione, ha da subito lavorato, pure sottotraccia, per ottenere il miglior risultato possibile, nella convinzione che alimentare la polemica potesse, in questa fase, essere solo deleterio se non controproducente ai fini dell’auspicato risultato finale. Vogliamo credere che i 2.000 biglietti assegnati alla tifoseria biancorossa saranno sufficienti a soddisfare le tante richieste. Siamo a un passo da un traguardo molto importante. Ora, più che mai, è il tempo della compattezza".