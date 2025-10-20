Promozione: in due minuti il ko dell’Urbino Taccola. Lampo Meridien solo al comando. Cortesi e Bibaj spingono la fuga

LAMPO MERIDIEN

2

URBINO TACCOLA

0

LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Boghean, Nencini, Cortonesi (37’ Bibaj), Del Sorbo, Cappellini, Fedi (47’ st Nikaj), Martini, Cortesi (39’ st Mercugliano), Di Vito (46’ st Ferrucci N.), Notarelli (25’ st Vannini). A disp. D’angelo, L. Ferrucci, Zingarello, Bonfanti. All. Benesperi.

URBINO TACCOLA: Malasoma, Antoni (34’ st Campera), Zaccagnini, Bellagamba, Taglioli, Petri, Langella (38’ st Pellegrini), Castellacci, Cei, Bracci (10’ st Cresci), Chicchiarelli (23’ st Cosi). A disp. Parente, Romeo, Gjini, Tiozzo. All. Giannini.

Arbitro: Agabiti di Livorno.

Reti: 27’ st Cortesi, 29’ st Bibaj.

Tre punti e fuga per il Lampo Meridien. Dopo il netto 2-0 all’Urbino Taccola la squadra di Benesperi guida la classifica in solitaria con due punti di vantaggio sul Cubino. Una vittoria meritata in un test-coda del girone A che si è però sbloccato a favore dei padroni di casa soltanto nel finale. Un uno-due a firma Cortesi-Bibaj è risultato decisivo.

La cronaca. La prima a rendersi pericolosa è la formazione ospite, al 15’ con Cei che spreca una grande occasione trovando un grande Lampignano che respinge. In due minuti la squadra allenata da mister Marco Benesperi ha segnato due reti, archiviando una partita che si stava rendendo più difficile del previsto. La prima rete è arrivata al 72’: pallone messo in mezzo dalla sinistra dal neoentrato Vannini e stacco imperioso di Cortesi che riesce a girare di testa in porta la palla che si insacca nella parte alta alla sinistra del portiere. Passano due giri d’orologlio e sulle ali dell’entusiasmo il Lampo Meridien trova il raddoppio e il colpo del ko: Martini serve con un pallonetto Bibaj che colpisce al volo e spedisce la palla all’incrocio dei pali, dove il portiere può solo guardare. Al triplice fischio finale, grande è l’entusiasmo nell’ambiente azzurro, sia per la vittoria conquistata, ma soprattutto per la prima fuga messa in atto dai ragazzi di Benesperi.

Mancini Massimo