Promozione. In parità il recupero. Montegiorgio-Colli

È terminato 0-0 il recupero Montegiorgio-Azzurra Colli, partita del girone B del campionato di Promozione. La formazione ospite, allenata da Roberto Vagnoni (foto), ha cercato di conquistare l’intera posta in palio ma per tre volti io suoi attacchi sono stati respinti dai legni. Per il Montegiorgio un punto importante in chiave salvezza.

La classifica: Trodica 55; Palmense 45; Azzurra Colli 42; Porto Sant’Elpidio 39; Casette Verdini 35; Vigor Montecosaro 33; Settempeda 32; Aurora Treia 31; Corridonia 27; Azzurra Sbt 26; Grottammare 23; Montegiorgio 21; Elpidiense Cascinare, Cluentina 18; Sangiorgese 16