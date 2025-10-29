Promozione: in programma anche Masi-Gallo a Portomaggiore. Che duello Casumaro-X Martiri. La Centese riceve il Castelfranco

In campo questa sera anche il girone C di Promozione, con due derby che infiammano il turno infrasettimanale. A cominciare dallo scontro per l’alta classifica tra Casumaro e X Martiri, appaiate a quota 17 punti ed entrambe reduci da un pareggio nell’ultima giornata. Gara tra due squadre con filosofie opposte: il Casumaro ha fatto fin qui del suo attacco e dei tanti gol segnati – ben 20 in 8 partite – la sua forza, mentre la X Martiri ha subito appena 4 reti in 9 partite, seconda miglior difesa del girone dopo la capolista Valsanterno. Chi vince può spiccare il volo, chi perde non vedrà comunque ridimensionato un avvio di stagione sopra le righe: di certo al "Merighi" ci si aspetta una partita combattuta.

E’ un derby salvezza invece quello che si terrà a Portomaggiore tra Masi Torello Voghiera e Gallo, anch’esse con gli stessi punti in classifica (otto) in piena zona playout. Ci arrivano meglio gli amaranto, che dopo aver pagato lo scotto del salto di categoria sono reduci da due successi consecutivi contro Felsina e Granamica: sei punti negli ultimi 180’ che hanno dato vitalità ed entusiasmo ad un gruppo, quello allenato da mister Zambrini, desideroso di mettere altro fieno in cascina. Il Gallo si troverà di fronte un Masi che venderà carissima la pelle coi suoi giovani.

Anche la Centese va a caccia di continuità e della terza vittoria di fila, ospitando in casa la pericolante Virtus Castelfranco, penultima a 4 punti: i ragazzi di Di Ruocco si sono sbloccati grazie ai due successi con Casumaro e Faro, e l’impegno di stasera contro una squadra sulla carta meno competitiva sembra propedeutico alla conquista di altri tre punti. Ma attenzione a non sottovalutare l’avversario.