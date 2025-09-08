Promozione. Jolo, che peccato: finisce l’avventura in Coppa

Jolo

1

Cubino

2

JOLO: Giusti, Marchio, Menichetti, Massaro, Bellandi, Ferroni, D’Alò, Sforzi, Vannini, Verdi, Ascolese. A disp.: Cuorvo, Rossi, Scozzari, Trovassi, Ruscillo, D’Agati, Tomberli, Mucaj, Lo Iacono. All.: Ambrosio.

CUBINO: Allegranti, Ronchi, Amodio, Maresca, Fabbrini, Vitale, Bussotti, Antongiovanni, Conti, Marzoli, Paggetti Iv. A disp.: Lutzu, Ulivi, Gelli, Petrini, Leggiero, Pelhuri, Cantini, Paggetti Ig., Silvestri. All.:Bonciani.

Arbitro: Tafa Sow di Pistoia, coadiuvato da Enea Furiesi di Empoli e da Giulio Belli di Empoli.

Reti: 35’ Amodio, 54’ Massaro (rig.) 87’ Cantini.

Note: Allegranti para un rigore a Verdi al 43’.

"Abbiamo pagato qualche errore di troppo, subendo purtroppo gol. Dobbiamo continuare a lavorare per l’inizio del campionato". Il presidente dello Jolo, Gianrico Antoni, ha così commentato la sconfitta maturata ieri al Fantaccini contro il Cubino, nel match valido per la seconda giornata della Coppa Italia di Promozione che ha sancito l’eliminazione dalla kermesse della formazione pratese I rivali si sono imposti per 2-1, ma il risultato conta il giusto in questa fase della stagione: la società mira alla salvezza e se è vero che perdere fa sempre male, meglio una sconfitta in coppa che in campionato per un club che punta a salvarsi. Ma al tempo stesso, dirigenza e staff tecnico sono consapevoli nella necessità di continuare a lavorare per correggere alcune sbavature, per quanto gli aspetti positivi non siano mancati. Sono stati tuttavia gli ospiti a trovare la via della rete poco dopo la mezz’ora, su una conclusione rocambolesca di Amodio respinta da Giusti ma finita in rete dopo alcuni rimpalli fortuiti. La pressione in area dei locali ha prodotto un rigore, con Allegranti che ha tuttavia neutralizzato la botta di Verdi. Il pareggio era però nell’aria ed un nuovo penalty, assegnato per un intervento in area reputato falloso dal direttore di gara, ha sancito l’1-1 firmato da Massaro. Anche stavolta però, come già accaduto con il Cuoiopelli nella gionata di coppa precedente, lo Jolo ha subito una rete quando il segno "X" sembrava ormai acquisito: Cantini ha riportato avanti il Cubino, che adesso si giocherà il passaggio al turno successivo con i pisani. Concluso il capitolo legato alla coppa, l’attenzione andrà ulteriormente sul debutto in campionato: domenica prossima, al debutto in Promozione, lo Jolo riceverà al Fantaccini la Lampo Meridien dell’ex-Viaccia Marco Benesperi, per un incontro che prenderà il via alle 15,30. E non c’è bisogno di dire quale sia l’obiettivo: partire con il piede giusto e fondamentale, per arrivare il prima possibile ad agguantare la salvezza.

Giovanni Fiorentino