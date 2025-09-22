Promozione. Jolo, missione compiuta: ecco il primo successo. Mattatore Ferroni con una bella doppietta

Montignoso

2

Jolo

3

MONTIGNOSO: Tognoni, Di Benedetti, Bonuccelli, Conti, De Angeli, Vannucci, Donati, Biagini, Bertuccelli, Vignali, Lorenzini. A disp.:Andrei, Antonelli, Bologna, Della Pina, Gorreri, Landucci, Parma, Piscopo, Rustighi. All.:Ricci.

JOLO: Cuorvo, Scozzari, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Ascolese, Marchio, Tomberli, Verdi, D’Agati. A disp.:Giusti, Torcasso, Rossi, Melani, D’Alò, Ruscillo, Mucaj, Vannini, Lo Iacono. All.:Ambrosio.

Arbitro: Samuele Luciano Giacometti della sezione di Viareggio.

Reti: 18’ Vignali, 28’ D’Agati, 78’ e 92’ Ferroni, 93’ Bertuccelli.

Un successo maturato nel secondo tempo, con i due gol decisivi arrivati nell’ultimo quarto d’ora. E lo Jolo ha così conquistato il suo storico primo successo in Promozione, nel match andato ieri in archivio nella tana del Montignoso. Un 3-2 figlio di un incontro equilibrato: il primo tempo si era concluso sull’1-1, con D’Agati bravo a rispondere al vantaggio ospite su suggerimento di Tomberli. Nella ripresa è stato Ferroni, "veterano" della categoria arrivato la scorsa estate, a trovare per due volte la via della rete su calcio d’angolo: la prima volta con una conclusione al volo, la seconda (in pieno recupero) con un colpo di testa vincente. E la reazione dei locali, affidata a Bertuccelli, ha portato sì ad accorciare le distanze con un gol dalla lunga distanza di pregevole fattura, ma non ad annullarle. "Una vittoria sofferta, ma nemmeno quando siamo andati in svantaggio ci siamo disuniti – ha commentato il presidente Gianrico Antoni (foto), non nascondendo la gioia per la prima storica vittoria dello Jolo in categoria – ho visto un ottimo atteggiamento e di sacrificio, quando è stato necessario. Avanti così". Un risultato che fa sì che lo Jolo salga a quota 4 punti in classifica, in un raggruppamento sin qui caratterizzato dall’equilibrio. Domenica prossima al Fantaccini arriverà il Pietrasanta, da diverse stagioni presenza fissa della Promozione. Giovanni Fiorentino