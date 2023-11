Promozione (la 9ª giornata). Viareggio a Dicomano, Pietrasanta a Larciano

La Promozione torna in campo oggi per il secondo turno infrasettimanale di questa prima parte di stagione (ce ne saranno due anche nel girone di ritorno nei mercoledì 14 e 28 febbraio... che sarà un mese con ben 6 partite per questo girone A). Si gioca alle 14.30 per la 9ª giornata ed entrambe le squadre versiliesi sono fuori casa. Sia Stefano Santini sia Massimiliano Bucci potrebbero ricorrere ad un po’ di “turnover“ visto il fitto calendario con impegni ravvicinati.

Qui Viareggio. Le zebre vanno sul campo dell’Alleanza Giovanile Dicomano che ha da poco cambiato tecnico (Lorenzo Governi ha preso il posto in panchina dell’esonerato Giovanni Bugli). Arbitrerà Matteo Bruni di Siena coadiuvato dagli assistenti Antonio Ernano di Arezzo e Mirko Gioia di Valdarno. Per Santini i soliti problemi persistenti riguardanti i tanti indisponibili, soprattutto nel settore delle quote under. Out infatti i 2004 Nelli e Lombardi ed il 2005 Tomei, oltre all’esperto bomber Ceciarini. Almeno rientra dopo la febbre alta il 2004 Sapienza.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 Belluomini, 5 Benedini (Monopoli), 6 Bertacca, 3 Sapienza (2004); 4 Fazzini, 10 Marinai (Pizza), 8 Minichino; 7 Matteo Santini (2005); 9 Brega, 11 Chicchiarelli (Pugliese).

Qui Pietrasanta. Big-match a casa Larcianese per i blues di Bucci. La terna designata è col fischietto fiorentino Jonathan Cornello e con i guardalinee pratesi Jacopo Pacini e Olaleye Durodola Noah. Il bilancio dall’infermeria parla di un Vettori acciaccato con qualche dolorino, un Ghelardoni un po’ affaticato ed un Pinelli ancora alle prese con il problema alla mano: tutti sono da monitorare. Bondielli invece è recuperato mentre Genovali è ancora squalificato sino alla metà del mese. Dopo il turno di stop rientra Laucci. L’impressione è che 8 o 9 undicesimi saranno gli stessi che domenica hanno battuto 4-0 il Settimello.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Mariani; 2 Lorieri (2004), 6 Da Prato, 5 Togneri, 3 Laucci; 7 Szabo, 4 Ghelardoni (Bondielli), 8 Sessa (2006); 10 Vettori (Fra. Tosi); 9 Mengali (Pinelli), 11 Falorni.