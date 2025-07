Promozione, la battaglia sul nome del gruppo ‘Casualmente ultras’. Santarcangelo resta Young: "Non tiferemo per la squadra»

"Noi non tifiamo per lo Young". Alzano la voce i tifosi del Santarcangelo che sono riuniti nel gruppo ’Casualmente ultras’. E lo fanno sospendendo ogni attività di sostegno alla squadra. Una protesta a tutti gli effetti. "A seguito di un duplice incontro che si è tenuto in questo periodo – raccontano i tifosi gialloblù – tra i vertici della società Young Santarcangelo e una delegazione del nostro gruppo in merito alla nostra richiesta di togliere dal nome della squadra che rappresenta la nostra città la scritta Young, ci siamo confrontati come gruppo e abbiamo deciso unanimemente la sospensione di ogni attività di sostegno allo Young Santarcangelo". Una protesta che lascia perfettamente intendere la risposta ricevuta dal club clementino che, evidentemente, non ha nessuna intenzione di eliminare cambiare nome. "Il nostro – spiegano i tifosi – non è un capriccio, noi siamo gente di Santarcangelo, con Santarcangelo nel cuore, attaccati al nostro territorio e fieri delle nostre tradizioni, e la passione che ci unisce da sempre e ci fa superare ogni ostacolo viene inevitabilmente meno quando vediamo il nome della nostra città accostato a nomignoli che nulla hanno a che fare con la nostra storia. Noi siamo Santarcangelo, noi non tifiamo Young". Una protesta che arriva nell’estate in cui il club clementino sta solo attendendo l’ufficialità per l’ennesimo salto di categoria. Con le porte del campionato di Eccellenza pronte a spalancarsi. E proprio per quel campionato la società del presidente Nicolini si sta preparando a suon di conferme e acquisti. L’ultimo, in ordine di tempo, è il colpo grazia la quale i gialloblù sono riusciti a riportare ‘a casa’ il difensore Nicolò Marconi, cresciuto nel settore giovanile della Young. Dopo aver indossato i colori gialloblù fino alla categoria Giovanissimi, Marconi ha proseguito il suo percorso nel Savignano, dove ha completato la trafila fino alla prima squadra. Dal 2021 al 2025 ha vestito la maglia del Gambettola, diventando una pedina fondamentale del reparto difensivo e collezionando presenze importanti in Promozione prima e in Eccellenza poi. Nelle ultime stagioni ha contribuito al raggiungimento di traguardi ambiziosi, consolidandosi come difensore con un ottimo senso della posizione e lettura del gioco.