Promozione: la capolista mesola ko con la centese. Valsetta Lagaro, una vittoria adesso varrebbe il primato

Sono stati due gli anticipi che, ieri, hanno aperto la nona giornata di ritorno del girone C di Promozione. Nel derby ferrarese, la Centese ha avuto la meglio 1-0 della capolista Mesola (che rischia di perdere la vetta della classifica) mentre la stracittadina bolognese tra Felsina e Msp si è conclusa a reti bianche.

Alle 14,30 di oggi si disputeranno le altre sette partite valevoli per questo ventiseiesimo turno. Il Valsetta Lagaro, secondo, a parimerito con la Comacchiese, e a due lunghezze dalla capolista Mesola, cercherà di aggiudicarsi il derby sul campo del Petroniano per issarsi in vetta alla classifica e lo stesso obiettivo lo avrà, appunto, la Comacchiese, impegnata in casa del Casumaro.

Il Bentivoglio, in piena bagarre per un posto ai playoff, farà di tutto per espugnare il terreno di gioco del Consandolo mentre il Faro Gaggio se la vedrà tra le mura amiche contro l’Atletico Castenaso.

Per quanto riguarda infine la zona salvezza, il Trebbo è atteso dal delicatissimo scontro diretto contro il Masi Torello mentre il fanalino di coda Junior Corticella ospiterà il più quotato Valsanterno.