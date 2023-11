Promozione: la capolista Osteria Grande rischia a Solarolo. Una zampata di Prisco rilancia l’Anzolavino contro il Fossolo L'Anzolavino di Eugenio Lanfranchi ha vinto 2-1 il derby in anticipo contro il Fossolo di Leopoldo Santaniello, deciso da una zampata di Prisco in pieno recupero. Oggi si completa il turno con la capolista Osteria Grande in trasferta a Solarolo.