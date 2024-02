Promozione. La Cdr ha scelto Pivetti. Saluta il ds Malavolta

Si completa con un altro addio e l’annuncio del nuovo tecnico la mini-rivoluzione di fine febbraio in casa Cdr Mutina. Ieri la società orange ha annunciato che sarà Pier Francesco Pivetti il nuovo allenatore dopo l’addio di Beppe Greco, mentre dopo quelle dell’ex attaccante del Modena sono arrivate le dimissioni anche del ds Giorgio Malavolta. Classe 1961, Pivetti oggi dirigerà il primo allenamento in vista della sfida di domenica con la Quarantolese: arriva dall’ultima stagione alla guida dell’Arcetana in Eccellenza chiusa ad aprile con l’esonero e vanta una lunga esperienza fra D, Eccellenza e Promozione fra le altre con Solierese, Pico, Pavullese, Castelvetro, Castellarano, Sanmichelese e Modenese. Ha invece salutato il ds Malavolta, arrivato a maggio 2021 da Ganaceto. "Ringraziamo Malavolta - spiega il patron Gian Lauro Morselli - per tutto quello che ha fatto. Il suo contributo è stato decisivo nel percorso che ha portato la società in Promozione e so che resterà vicino alla nostra squadra".