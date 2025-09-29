Promozione. La Centese non concretizza e l’ex Pirreca la ferma sul pari

Centese

1

Bentivoglio

1

CENTESE: Tartaruga, Garetto, Grimandi, Kourouma, D’Aniello, Pellielo (22’ st Marchesini), Sassu, Baravelli (35’ st Fabbri), Toffano, Bonvicini, Bonacorsi (45’ st Nannini). All.: Di Ruocco.

BENTIVOGLIO: Albertazzi, Minelli (34’ st Cacciapuoti), Cioni, Perelli (26’ st Speculato), Panzacchi (45’ st Sofri), Di Giulio, Mezzetti, Righetti (14’ st Anatriello), Pirreca, Grazioso, Raspadori (34’ st Parmeggiani). All.: Melotti.

Arbitro: Ferri di Bologna.

Reti: 8’ pt Pirreca (B), 17’ st Bonacorsi (C).

Note: ammoniti: Pellielo (C), Sassu (C), Baravelli (C), Bonacorsi (C), Di Giulio (B), Righetti (B).

Finisce pari il big match a Cento. La partita prende subito una piega chiara: il primo tempo è caratterizzato da gran possesso palla della Centese, che però fatica a trovare il spazi concreti negli ultimi venti metri. Il Bentivoglio si affaccia raramente in avanti, ma trova clamorosamente il vantaggio: un cross innocuo dalla sinistra trova impreparata la difesa, la palla rimbalza in area e l’ex Pirreca approfittando di una svirgolata difensiva e insacca con freddezza. E’ l’unico tiro ospite della prima frazione, ma basta per sbloccare il risultato. La Centese non ci sta alza i ritmi, pressa alta, costringe gli avversari a chiudersi nella propria metà campo. Nonostante i tentavivi, però, mancano precisione e concretezza sottoporta, e si va al riposo sul sorprendente 0-1. Nella ripresa lo scenario cambia radicalmente, il Bentivoglio appare stanco e senza energie, costretto ad abbassarsi ulteriormente e a difendere con dieci uomini dietro la linea della palla. La Centese prende in mano la gara e crea diverse occasioni, alzando la pressione e spingendo con continuità. Al 55’ la Centese sfiora il pari con un gran tiro che si stampa sul palo, facendo tremare i tifosi ospiti. Il forcing cresce minuto dopo minuto e, alla mezz’ora, arriva il pareggio, con Bonacorsi che raccoglie un pallone vagante in aria e con freddezza batte il portiere facendo 1-1. Gli ultimi minuti sono un assalto della Centese, che prova a ribaltare la partita. Le occasioni non mancano, ma la partita finisce 1-1 tra le due squadre, un pareggio che sta stretto alla Centese protagonista di una prestazione arrembante e capace di costruire tanto gioco, ma punita dalla poca concretezza sottoporta.