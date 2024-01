Promozione. La Chiantigiana detta legge. Montalcino ko

CHIANTIGIANA

3

MONTALCINO

0

CHIANTIGIANA: Baldi, Batoni, Pisaneschi, Calonaci (88’ Fiorenzani), Minucci (83’ Pallanti), Conforti, Bartalini, Del Sante (73’ Redditi), Milanesi (78’ Longo), Marchi. All: Paolo Molfese.

MONTALCINO: Cicino, Berardi, Ciolli, Palumbo, Bonsi, Pittalis, De Iorio Francesco, Scali (65’ Tozzato), Acatullo (73’ Vichi), Layani, D’Aniello. All: Simone Francini.

Arbitro: Gianmario Cioli di Siena

Reti: 15’ Bartalini, 67’ Conforti, 78’ Milanesi.

CHIANTI – Nuova sconfitta per i biancoverdi che sembrano non riuscire ad ingranare la marcia giusta per uscire dai bassifondi della classifica. I ragazzi di Francini hanno tuttavia dato dei segnali di miglioramento rispetto alla scorsa giornata, segnali che si erano già visti in coppa contro il Sansovino. Sono mancate cattiveria e precisione visto che gli ilcinesi si erano costruiti tre occasioni per segnare. Il punteggio porterebbe a pensare ad una gara a senso unico invece i biancoverdi ci hanno provato davvero e gli otto tiri dalla bandierina, contro i quattro della Chiantigiana lo dimostrano. Occorre ora lasciarsi amarezza e delusione alle spalle e preparare al meglio la difficile gara interna contro l’Antella.

Andrea Falciani