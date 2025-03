Promozione. La Comacchiese continua a inseguire

comacchiese

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Minieri (46’ Vultaggio), Taroni, Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Marongiu (78’ Felloni). A disp.: Farinelli, Grigatti, Angelini, Grassi, Bushi, Tavolieri. Allenatore: Candeloro.

CONSANDOLO: Lesi, Ambrosecchia, Bozzato, Frighi (63’ Nito), Liri (83’ Rimondi), Trentini, Hassan, Giberti (75’ Rossi), Gentili (89’ Trotta), Colino, Colombani (72’ Faggioli). A disp.: Guidi, Kalogeropoulos. Allenatore: Dirani.

Arbitro: Fogacci sez. di Bologna.

Marcatori: 12’ Marongiu, 34’ Gherlinzoni; 37’ Colombani; 90’ Fregnani.

Ha cullato il sogno per diversi minuti di occupare la vetta in solitaria, la Comacchiese, poi la rete al 95’ di Marandella del Mesola ha riportato tutti coi piedi per terra ricollocando i mesolani in vetta e i lagunari a inseguire a un punto di distanza. Ha frenato, però, in terza piazza il Valsetta, costretto al pari casalingo dal Felsina. I rossoblù fanno la loro parte superando il Consandolo, in una gara dove sbagliano molto sotto porta rischiando di rivitalizzare gli avversari, che hanno il merito di rimanere in partita fino all’ultimo. La prima occasione è proprio di marca ospite con una punizione di Liri al 7’ deviata di poco sopra la traversa. Al 12’, però, arriva il vantaggio dei locali: cross da sinistra di Gherlinzoni, in area Marongiu si fa trovare ben posizionato e pronto a infilare la palla in rete. Al 15’ Marongiu, che svaria molto sul fronte d’attacco, cerca la personale doppietta facendo partire un tiro a giro dal limite con palla fuori non di molto. Al 20’ doppia occasione per i padroni di casa, con Lesi che si supera e para sia su Gherlinzoni che sul solito Marongiu. Al 25’ Colino fa partire dal limite un tiro angolato ma non forte, Campi c’è. Al 34’ arriva il raddoppio: cross ancora da sinistra, Gherlinzoni supera Lesi di testa. Passano solo 3’ e la legge "gol sbagliato-gol subito" non perdona: prima Fregnani supera una serie di difensori avversari e davanti a Lesi gli tira addosso, poi dalla parte opposta Colombani infila di testa sotto porta, sfruttando lo sbilanciamento della difesa di casa. La ripresa è meno vivace, con i lagunari alla ricerca della rete della sicurezza e gli avversari a cercare il pari con ripartenze. Al 67’ la Comacchiese colpisce l’incrocio dei pali su mischia in area e al 90’ Fregnani chiude i giochi con una bella conclusione.

Cinzia Boccaccini