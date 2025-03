Promozione. La Comacchiese spinge ma non riesce a passare

Felsina

0

Comacchiese

0

FELSINA: Maiella, Vignudelli, Grande, Tonelli, Di Mascio, Sambarino, Brunori (45’ st Vallasciani), Orsini (20’ st Gamberini), Boni, Grazia, Colace (1’ st Conde, 36’ st D’Apote). All.: Buttignon.

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Vultaggio (15’ st Felloni), Taroni (33’ st Tavolieri), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Marongiu (40’ st Elshazly). All.: Candeloro.

Arbitro: Palombo di Ravenna.

Note: ammoniti: Vignudelli (F), Ferri (C), Temporin (C), Taroni (C).

Partita molto combattuta sin dall’inizio, con i ragazzi di mister Candeloro che agganciano così la capolista Mesola, sconfitta dal Faro. Prima Marongiu e poi Fregnani tra il nono e decimo minuto calciano senza trovare lo specchio della porta. Subito dopo ancora Comacchio pericolosoa con Marongiu, che per ben due volte non arriva coi tempi giusti sugli assist di Noschese. Si gioca praticamente ad un porta e poco più avanti arriva l’ottima parata infatti del portiere del Felsina Maiella, sul tiro un po’ strozzato di Fregnani. Al 31° minuto arriva la miglior occasione del primo tempo. Noschese trovato tra le linee prova a beffare il portiere con un pallonetto che finisce clamorosamente alto.

Quando mancano poco meno di due minuti al termine del primo tempo arriva l’occasione più ghiotta: calcio d’angolo per il Felsina, palla tagliata che rimane in area e dopo una mischia con presunto fallo da rigore,tra le proteste dei giocatori avversari. Parte un bellissimo contropiede con Gherlinzoni che si trova da solo contro il portiere, che esce benissimo e riesce a respingere il tiro, sulla ribattuta ci prova Marongiu a botta sicura ma il guardalinee segnala il fuorigioco. Non cambia il copione del secondo tempo, il Comacchio attacca ma non riesce a sbloccarla.